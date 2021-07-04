منتخب السعودية يستعد لنهائي كأس العرب

المواطن - مروة نبيل

عاود منتخب السعودية تحت 20 عامًا، مساء اليوم الأحد، تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهته المرتقبة في نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب.

منتخب السعودية يواصل تدريباته:

وأدى لاعبو الأخضر اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف بملعب القاهرة الدولي، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قُسّم اللاعبون خلالها إلى مجموعتين.

وأدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة منتخب السعودية ضد مصر بالأمس، مرانًا استرجاعيًّا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مران التحمل بالكرة، أعقبه مباريات مصغّرة.

الأخضر في كأس العرب:

ومن المقرر أن يختتم منتخب السعودية تحت 20 عامًا، مساء يوم غد الاثنين، تحضيراته لمواجهة نظيره الجزائري، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب.

وكان الأخضر قد نجح في الفوز على منتخب مصر تحت 20 عامًا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، ليخطف بطاقة التأهل.

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