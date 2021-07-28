منتخب مصر لربع نهائي طوكيو 2020

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب مصر ضد أستراليا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، بفوز الفراعنة بهدفين دون رد والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

منتخب مصر يتألق

وبدأت مباراة منتخب مصر ضد أستراليا التي أقيمت على ملعب مياجي بضغط كبير من الفراعنة أملًا في هز الشباك، وسدد صلاح محسن كرة قوية، ولكنها خرجت أعلى المرمى، قبل أن تصل الكرة إليه مجددًا، ليسدد الكرة من لمسة واحدة إلا أنها ذهبت بعيدًا.

وتصدى دفاع الفراعنة لهجمة أستراليا، وتبادل المنتخبان السيطرة والهجمات، قبل أن ينجح أحمد ياسر ريان في هز الشباك عند الدقيقة 45 بعد تلقيه تمريرة من رمضان صبحي، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري بهدف دون رد.

أستراليا تضغط وعمار يُعزز التقدم

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب أستراليا بقوة، وتصدى الحارس محمد الشناوي لتسديدة قوية من ركنية، قبل أن يتصدى لتسديدة أرضية قوية، ويشتتها دفاع الفراعنة بعد ذلك.

وأهدر رمضان صبحي فرصة تسجيل هدف ثان بعد تلقيه تمريرة من أحمد ياسر ريان، حيث اصطدمت كرته بالحارس ثم بيده، ليحتسب الحكم خطأ ضد لاعب منتخب مصر، وتصدى الشناوي لكرة أخرى.

ومرر رمضان صبحي كرة مميزة للبديل عمار حمدي الذي سدد بقوة، ولكنها اصطدمت بالعارضة لترتد إلى صبحي ويلعبها بالرأس، ولكنها خرجت أعلى المرمى، قبل أن يضغط منتخب أستراليا مجددًا بحثًا عن التعادل.

وتألق الشناوي وأنقذ فرصة خطيرة من رأسية قوية لقائد أستراليا، وحولها إلى ركنية عند الدقيقة 82، قبل أن ينجح عمار حمدي في تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من البديل ناصر منسي عند الدقيقة 86، وأكد الـVAR صحة الهدف.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة، وتخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، وبفارق الأهداف عن الأرجنتين، فيما تتصدر إسبانيا الترتيب برصيد 5 نقاط.

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