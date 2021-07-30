منتخب مصر لكرة اليد لربع نهائي طوكيو 2020

المواطن - مروة نبيل

نجح منتخب مصر لكرة اليد في خطف بطاقة التأهل رسميًا إلى منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

منتخب مصر لكرة اليد يتجاوز السويد

ولعب منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مدربه الإسباني روبرتو جارسيا باروندو ضد السويد وصيف المونديال، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية في أولمبياد طوكيو، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بنتيجة 27/ 22.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 13/ 9، قبل أن يحافظوا على التفوق خلال أحداث الشوط الثاني ويحصدوا نقاط المباراة، وسط تألق لافت من حارس مرماه كريم هنداوي، بجانب تقديم علي سند وعلي زين ويحيى الدرع لمستويات هجومية مميزة.

ورفع منتخب مصر لكرة اليد رصيده إلى 6 نقاط، ليضمن التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، دون النظر إلى نتيجة مباراته المقبلة ضد نظيره البحريني.

يد مصر في الأولمبياد

وكان منتخب مصر لكرة اليد قد بدأ مشواره في أولمبياد طوكيو 2020 بالفوز على نظيره البرتغالي بنتيجة 37/ 31، قبل أن يخسر بصعوبة أمام الدنمارك بنتيجة 32/ 27، ولكنه استعاد توازنه بتجاوز اليابان بنتيجة 33/ 29.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من؛ كريم هنداوي، محمد عصام الطيار، محمد علي، عمر الوكيل بكار، يحيى الدرع، علي زين، حسن وليد قداح، أحمد هشام السيد دودو، سيف الدرع، يحيى خالد، أحمد الأحمر، محمد سند، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل ووسام سامي نوار.

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