مندوب توصيل يبصق على أكواب قهوة

المواطن - الرياض
رصدت كاميرات مراقبة لحظة قيام مندوب إحدى شركات التوصيل بالبصق على أكواب القهوة التي طلبتها إحدى الزبائن.
البصق في أكواب القهوة
وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة وصول المندوب بأكواب القهوة، وفجأة شوهد وهو يقوم بالبصق على أكواب القهوة ومسحها بيده.
وأثار هذا المقطع حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين من الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم حيال هذا التصرف المشين.
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تعليق واحد
محمد
احتمال انه رافضي يمارس التقية
عمل خبيث لهذا الحذر من موصلي الطلبات الذين يشتبه في أمرهم والمطاعم التي يعملون بها