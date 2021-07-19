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منظمة الصحة العالمية تشيد بإجراءات السعودية لضمان سلامة الحجاج
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منظمة الصحة العالمية تشيد بإجراءات السعودية لضمان سلامة الحجاج

2021/07/19
الساعة 7:43 مساءً
- ‎فيالركن الخامس, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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منظمة الصحة العالمية تشيد بإجراءات السعودية لضمان سلامة الحجاج
المواطن- متابعة

أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات التي اتخذتها السعودية لضمان سلامة الحجاج، حيث قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غبريسوس عبر حسابه الرسمي في تويتر: بينما يتجمع المؤمنون لأداء الحج هذا العام، نرحب بتخطيط الصحة العامة والخطوات التي اتخذتها المملكة لضمان سلامة الحجاج خلال جائحة كوفيد 19.

منظمة الصحة العالمية تشيد بإجراءات السعودية لضمان سلامة الحجاج

نجاح الخطط الاحترازية والوقائية 

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أعلنت نجاح خطتها الاحترازية والوقائية في مسجد نمرة في مشعر عرفات، التي تم تنفيذها وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

منظمة الصحة العالمية تشيد بإجراءات السعودية لضمان سلامة الحجاج

وشهدت أروقة المسجد حركة انسيابية خلال دخول الحجاج وخروجهم، واستماعهم للخطبة وتأديتهم لصلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا.

وبينت الوزارة أنها نجحت في أعمال تنظيم وصول الحجاج إلى مسجد نمرة بوقت مبكر صباح اليوم، وفق الخطة المعتمدة، مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية والوقائية، وفق المسارات المحددة للدخول والخروج من المسجد.

منظمة الصحة العالمية تشيد بإجراءات السعودية لضمان سلامة الحجاج


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