من الأنسب لضم جوليانو في دوري محمد بن سلمان ؟

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن وجهة اللاعب البرازيلي جوليانو لاعب نادي النصر السابق، ستكون العودة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم المقبل 2021/2022.

وكان اللاعب البرازيلي صاحب الـ31 سنة أعلن رحيله عن فريق إسطنبول باشاك شهير ليثير الجدل بين جماهير الكرة السعودية حول من سيكون النادي الأنسب لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الهلال قد يفكر في جوليانو

وفي ظل معاناة معظم أندية دوري المحترفين من الديون المتراكمة عليها التي أدت لعدم حصولها على شهادة الكفاءة المالية، لذلك فإن الهلال قد يكون الأنسب لضم اللاعب البرازيلي.

جوليانو يستطيع اللعب في مركز خط الوسط الهجومي، لذلك فسوف يكون البديل المثالي للاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو في حال غادر الزعيم بفترة الانتقالات الصيفية.

لماذا لا يحتاج النصر لنجمه السابق ؟

وسيكون من الصعب على النصر ضم نجمه البرازيلي السابق، في ظل سعي النادي لتسديد ديونه إضافة لتعاقد النصر مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، مما يعني عدم الحاجة لضم جوليانو.

وكان اللاعب البرازيلي صاحب الـ31 سنة، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في صيف 2018 قادمًا من نادي فنربخشة التركي بعقد يمتد لـ3 سنوات، وظهر بمستوى مميز معه، قبل أن يفسخ عقده ويرحل في صيف 2020.

وصرح النجم البرازيلي مؤخرًا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأن تجربته مع النصر علمته الكثير، خاصة أنها كانت رائعة وإيجابية، موجهًا الشكر إلى جماهير العالمي على دعمه، ما دفع الجماهير للتوقع بإمكانية عودته أو الانضمام لناد سعودي.

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