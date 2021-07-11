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من يحسم النهائي رقم 3 في ويمبلي؟
يحتضن مباراة إيطاليا ضد إنجلترا

من يحسم النهائي رقم 3 في ويمبلي؟

2021/07/11
الساعة 8:34 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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من يحسم النهائي رقم 3 في ويمبلي؟ جانب من الاستعدادات للنهائي - المصدر @EURO2020
المواطن - مروة نبيل

تتجه الجماهير في جميع أنحاء العالم إلى ملعب ويمبلي لمتابعة مباراة إيطاليا ضد إنجلترا اليوم، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

إيطاليا ضد إنجلترا:

ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخب إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020 على ملعب ويمبلي، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ويطمح كل منهما في مواصلة التألق، أملًا في التتويج باللقب.

ملعب ويمبلي
جانب من استعدادات الملعب – المصدر @EURO2020

وكان مشوار الأزوري إلى نهائي يورو 2020 صعبًا للغاية، حيث تألق تصدر مجموعته وتأهل بالعلامة الكاملة، قبل أن يُطيح بكل من النمسا، بلجيكا وإسبانيا، وظهر منتخب إنجلترا بشكل مميز؛ وتجاوز منتخبات ألمانيا، أوكرانيا والدنمارك في المراحل الإقصائية.

ملعب ويمبلي
ملعب المباراة – المصدر @EURO2020

ويمبلي يحتضن النهائي الثالث:

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مباراة إيطاليا ضد إنجلترا تُعتبر ثالث نهائي لبطولة كبرى تُقام على ملعب ويمبلي.

ولفتت إلى أنه في النهائيين السابقين تم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، حيث فاز منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم على ألمانيا في كأس العالم 1966 بنتيجة 4/ 2، فيما فاز المنتخب الألماني على التشيك بهدفين مقابل هدف في يورو 1996.

منتخب إيطاليا
لاعبو إيطاليا – المصدر @EURO2020


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