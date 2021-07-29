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من يستطيع شراء روميلو لوكاكو من الأندية السعودية ؟
المهاجم البلجيكي يُصنف واحدًا من أفضل 3 مهاجمين بالعالم

من يستطيع شراء روميلو لوكاكو من الأندية السعودية ؟

2021/07/29
الساعة 8:50 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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من يستطيع شراء روميلو لوكاكو من الأندية السعودية ؟ @EURO2020
المواطن - محمد سمعه

أثار الإعلامي والناقد الرياضي نبيل العبودي الجدل، وذلك بعد أن أبدى رغبته بقدوم اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي للاحتراف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

هل يُمكن تواجد روميلو لوكاكو بالدوري السعودي ؟

وغرد نبيل العبودي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “هل من الممكن أن يتواجد لوكاكو في الدوري السعودي، ولو حضر بالفعل هل سيكون الهداف الأول ؟”.

من يستطيع شراء روميلو لوكاكو من الأندية السعودية ؟ - المواطن
روميلو مع دي بروين – المصدر @BelRedDevils

وسيكون حضور لوكاكو حاليًا لـ الدوري السعودي للمحترفين أمرًا شبه مستحيل خاصة أن المهاجم صاحب الـ28 عامًا يفضل البقاء في أوروبا ويقدم مستويات متميزة مع نادي إنتر ميلان، كما فاز بلقب الدوري الإيطالي مع الإنتر بالموسم الماضي.

الهلال والنصر الأكثر قدرة !

ولكن في حال أراد أي ناد سعودي التعاقد مع روميلو لوكاكو مستقبلًا فسيكون الهلال أو النصر الأكثر قدرة على ضم لوكاكو، كون الناديين ينجحان بشكل دائم في ضم الصفقات الأجنبية المميزة.

وكان النصر تعاقد مع البرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسينت أبو بكر بينما ضم الهلال اللاعب المالي موسى ماريغا.


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