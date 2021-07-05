مواجهة 2002 تُحفز الأهلي المصري وكايزر تشيفز

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021.

حلم التتويج باللقب الإفريقي:

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري الأبطال، يوم 17 من شهر يوليو الجاري، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن الاستمرار في اللائحة القديمة خلال النسخة الحالية، حيث سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، ثم ركلات الترجيح.

مواجهة واحدة بين الأهلي المصري وكايزر تشيفز:

وسبق أن لعب الأهلي المصري وكايزر تشيفز مرة واحدة فقط في كأس السوبر الإفريقي عام 2002، في المباراة التي أُقيمت على إستاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الأهلي المصري وكايزر تشيفز بهدف تحقيق الفوز وحصد البطولة للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، ويُعزز صدارته لقائمة أكثر الأندية تتويجًا بالمسابقة.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بناد كايزر تشيفز في تجاوز عقبة الأهلي، خاصة أنه قدم نسخة مميزة في دوري أبطال إفريقيا 2021، وأطاح بفريق الوداد المغربي من نصف النهائي، ويرغب في الثأر من خسارته عام 2002.

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