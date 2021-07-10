مواطن بدأ عمله قبل 3 سنوات ودخله 15 ألف ريال وهذه نصيحته للشباب

المواطن - الرياض

سرد المواطن محمد الشمري تفاصيل عمله في بناء المنازل والهدم، كاشفًا أن دخله من هذا العمل يصل إلى 15 ألف ريال شهريًّا.

فيديو | الشمري نموذج لمنافسة العمالة الأجنبية في سوق البناء.. ومحمد لـ #برنامج_120: أنصح الشباب بالعمل وعدم انتظار الوظيفة ودخلي الشهري 15 ألف ريال#الإخبارية pic.twitter.com/cjW6xi0C4O — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 10, 2021

بداية العمل:

وظهر الشمري مرتديًا زي العمل في البناء، خلال مداخلة على قناة الإخبارية، اليوم السبت، وقال: إن بدايته في العمل بمجال البناء كانت منذ 3 سنوات عندما عرض عليه خاله تلك المهنة، التي كانت تقتصر على الأجانب فقط في السابق، حيث وجد أنها مربحة.

حفر وتسوية الأراضي:

وتابع أن التعب الذي يجده من هذه المهنة يوازي الدخل الذي يحصل عليه، مشيرًا إلى أنه يعمل في الحفر وتسوية الأراضي وأن دخله الشهري يتعدى الـ15 ألف ريال، موضحًا أن عمله في هذه المهنة جعله يكسر حاجز العيب ويشيد المنازل بيده، وأنه بذلك ينافس العمالة الأجنبية في سوق البناء.

كما نصح الشباب بالعمل وعدم انتظار الوظيفة؛ لأن فرص العمل في المملكة كثيرة ولابد من النزول إلى الميدان وعدم الاكتفاء بالدراسة والتخرج.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة