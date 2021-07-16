مواعيد مركز لقاحات كورونا في الجامعة الإسلامية خلال إجازة العيد

المواطن - الرياض

أعلنت الجامعة الإسلامية أمس عن استمرار العمل بمركز لقاحات كورونا في المركز الطبي الجامعي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وذكرت الجامعةً أنه بناءً على توجيهات سمو رئيس الجامعة فإن مركز اللقاحات بالمركز الطبي الجامعي سيستمر بالعمل طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك بتقديم خدماته لراغبي تلقي لقاح كورونا “كوفيد – 19”.

ساعات العمل اليومية

وأوضحت الجامعة أن ساعات العمل اليومية بالمركز ‏ ستكون من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، وكما أعلنت الجامعة إمكانية حجز الموعد عبر رابط الحجز الفوري.

دخول الجامعة الإسلامية للمحصنين

وكانت الجامعة أعلنت سابقًا أنه بداية من ٢٢-١٢-١٤٤٢هـ، سيكون الدخول لجميع مقراتها مقتصرًا على المحصنين فقط، وحثت الجامعة جميع منسوبيها للمسارعة بأخذ اللقاحات لضمان عودة آمنة بإذن الله عز وجل.

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