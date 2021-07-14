موجة حرارة قاتلة في المغرب

المواطن - متابعة

شهدت مختلف مناطق المغرب، منذ نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعًا في درجة الحرارة، تسببت في إصابة العديد من المواطنين بألم في الرأس وجفاف حاد، وفي بعض المناطق، وصل الأمر إلى الوفاة.

موجة مستمرة:

وحسب مديرية الأرصاد الجوية في المغرب، فإن موجة الحرارة ما تزال مستمرة في عدد من جهات وأقاليم المغرب، خاصة في منطقة الغرب التي احتلت الصدارة، ثم تليها الأقاليم الجنوبية الشرقية.

وعزا الحسين يوعابد، رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، استمرار موجة الحرارة إلى غاية الثلاثاء في عدد من عمالات وأقاليم المملكة الجنوبية، إلى ظاهرة الشركي.

تصل إلى 47:

وأضاف يوعابد، أن درجة الحرارة ستتراوح ما بين 44 إلى غاية 47 درجة مئوية، في مناطق مختلفة من البلاد.

وفي هذا الصدد، ينصح عدد من الخبراء في مجال الصحة، المواطنين باتخاذ إجراءات وقائية حفاظًا على صحتهم من خطر تداعيات ارتفاع موجات الحرارة، التي بحسب إفاداتهم قد تؤدي في غالب الأحيان إلى جفاف في الجسم، والوفاة.

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