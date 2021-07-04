موسى ماريجا مستعد للتحدي في الهلال

المواطن - محمد سمعه

وصل اللاعب المالي موسى ماريجا إلى الرياض في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك تمهيدًا لانتظامه في تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الهلال.

واستقبل ماريجا في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فهد المديد المنسق الإداري لنادي الهلال، حيث ظهرت علامات السعادة والتحدي على ماريجا صاحب الـ30 عامًا من أجل التألق مع نادي الهلال بالفترة المقبلة.

وسيتنافس ماريجا مع الفرنسي بافيتيمبي جوميز والمهاجم صالح الشهري على حجز مكان أساسي في تشكيلة نادي الهلال وتحت قيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

خالد بيومي يشيد بطريقة ضم الهلال لـ موسى ماريجا

وفي وقت سابق، كان الناقد الرياضي المصري خالد بيومي أشاد بصفقة انضمام ماريجا إلى الهلال.

وغرد خالد بيومي قائلًا : “الهلال تعاقد مع ماريجا بهدوء، فعلًا الكبير كبير حتى في أفعاله”.

وكان الهلال أعلن مساء التاسع من مايو الماضي عن تعاقده مع ماريجا صاحب الـ30 عامًا لمدة ثلاثة مواسم وذلك قبل نهاية موسم 2020/2021.

ألقاب ماريجا مع بورتو

وحقق موسى ماريجا، لقب الدوري البرتغالي مع بورتو مرتين عامي 2018 و 2020، كما حقق لقب كأس البرتغال ولقب كأس السوبر البرتغالي مع بورتو في العام الماضي.

ولعب ماريجا مع المنتخب المالي في 25 مباراة دولية، وشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر قبل عامين.

وتسعى إدارة الهلال إلى تجديد دماء الفريق الكروي الأول بصفقات جيدة لتحقيق تطلعات عشاق الأزرق بالموسم المقبل، خاصة أن الفريق سينافس محليًا وعلى بطولة دوري أبطال آسيا.

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