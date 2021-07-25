موعد الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لمجموعة الحكير

أعلن سوق الأسهم – تداول السعودية – عن تاريخ بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لمجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية والتي سوف تبدأ يوم الاثنين 16/12/1442هـ الموافق 26/07/2021م، على أن تنتهي فترة التداول في يوم الاثنين 23/12/1442هـ الموافق 02/08/2021م، مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 26/12/1442هـ الموافق 05/08/2021م.

سوق الأسهم يحدد نسب تذبذب الأسعار

وللحصول على قيمة الحق الإرشادية ونسب تذبذب أسعار حقوق الأولوية يوميًا بعد الإغلاق خلال فترة تداول الحقوق نأمل زيارة الرابط هنا.