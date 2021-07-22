موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي بـ أولمبياد طوكيو

المواطن - محمد سمعه

سيواجه المنتخب السعودي الأولمبي، نظيره الألماني بالجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات كرة القدم بـ أولمبياد طوكيو 2020.

توقيت مباراة المنتخب السعودي ضد ألمانيا

وسيلعب الأخضر مع ألمانيا ظهر الأحد المقبل 25 يوليو في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت اليابان.

وكان الأخضر خسر صباح اليوم الخميس أمام منتخب ساحل العاج، بينما يلعب المنتخب الألماني حاليًا مع نظيره البرازيلي.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية تحت 23 عامًا خسر أول 3 نقاط له في الأولمبياد، لتُظهر إحصائية أن الأخضر الأولمبي لم يتمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات خلال 3 دورات أولمبية مختلفة.

الفوز شعار الأخضر أمام البرازيل وألمانيا

ويحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز في المباراتين المقبلتين، وذلك من أجل ضمان استمرار مشواره في الأولمبياد.

وأول من سجل للأخضر أولمبيًا، هو النجم ماجد عبدالله في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، الثاني هو محمد الخليوي في أولمبياد أتالانتا 1996، الثالث هو فؤاد أنور في أولمبياد أتالانتا عام 1996، الرابع هو سالم الدوسري في لقاء ساحل العاج في أولمبياد طوكيو 2020″.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة