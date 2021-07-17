موعد المباريات الـ5 الودية لـ الهلال في معسكر النمسا

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي الهلال عن مواعيد مبارياته الخمس الودية، التي ستقام في معسكره الإعدادي الحالي في النمسا.

توقيت المباريات الخمس لـ الهلال:

وستكون المباراة الأولى غدًا الأحد بمواجهة فريق بينزجاو النمساوي في الخامسة مساءً بتوقيت النمسا، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

أما المباراة الثانية فستكون الخميس المقبل مع فريق باتسيفو الصربي في السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

والمباراة الثالثة يوم 25 يوليو سوف تُحدد لاحقًا مع الفريق المنافس، والمباراة الرابعة يوم 30 يوليو مع فريق إيبار الإسباني في السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، بينما المباراة الخامسة في الأول من أغسطس وسوف تحدد لاحقًا.

الزعيم بطل الدوري بالموسم المنصرم:

يذكر أن الزعيم كان تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، بعد منافسة قوية مع نادي الشباب.

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