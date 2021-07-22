موعد بداية حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2021

المواطن - محمد سمعه

يترقب العالم غدًا الجمعة، حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2021، وذلك بعد أن تأجل انطلاقها في صيف 2020 بسبب فيروس كورونا.

توقيت حفل الافتتاح

وسينطلق حفل الافتتاح غدًا في تمام الثامنة مساءً بتوقيت اليابان، الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية حيث سيستمر حفل الافتتاح لمدة 4 ساعات كاملة.

وسينطلق حفل الافتتاح في الملعب الوطني الجديد في اليابان بحي ” شينجوكو ” بالعاصمة اليابانية طوكيو.

ويتسع الملعب الذي يستضيف حفل الافتتاح لحوالي 68 ألف مشجع لكن عدد الحضور سوف يقلص إلى 58 ألف متفرج مع بداية دورة الألعاب البارالمبية التي تنطلق في اليابان في أغسطس المقبل.

منع حضور المشجعين لـ فعاليات أولمبياد طوكيو

وكانت الحكومة اليابانية أصدرت في وقت سابق قرارًا قضى بمنع حضور المشجعين للدورة الأولمبية من أجل تقليل خطر انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الحكومة اليابانية من قبل أن 15 من قادة دول ومنظمات دولية سوف يحضرون حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2021 ويمثل العدد انخفاضًا كبيرًا مقارنة بـ 40 قائدًا من دول العالم حضروا افتتاح أولمبياد ريو دي جانيرو في عام 2016.

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