موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا والقنوات الناقلة

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، مباراة إيطاليا وإسبانيا، التي تنطلق غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي لـ بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

القنوات الناقلة لـ مباراة إيطاليا وإسبانيا

وستنطلق المباراة بين الفريقين في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على قنوات NPO1 ، Sky Sport Uno Italia ، CT Sport ، ETV 2 Estonia ، CT Sport، ORF 1 Austria HD.

إيطاليا فازت على إسبانيا قبل 5 سنوات

وسبق للمنتخبين أن التقيا في ثمن نهائي يورو 2016 الذي أُقيم في فرنسا، ووقتها فاز المنتخب الإيطالي على إسبانيا بثنائية دون رد، أحرزها كل من جورجيو كيليني والمهاجم جراتسيانو بيلي.

وقبل مباراة الفريقين غدًا، كان المنتخب الإيطالي تأهل إلى دور نصف النهائي، بعد أن تجاوز المنتخب البلجيكي بثنائية لهدف في دور الثمانية، بينما تأهل منتخب إسبانيا بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على حساب المنتخب السويسري.

وسيواجه الفائز من مباراة إيطاليا وإسبانيا، الفائز من مباراة الدنمارك وإنجلترا في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يوم الأحد المقبل.

وكانت بطولة يورو 2020، شهدت مجموعة من المفاجآت بخروج معظم المنتخبات الكبرى مثل المنتخب الفرنسي والمنتخب الألماني والمنتخب البرتغالي حامل لقب نسخة 2016 بالإضافة لـ خروج المنتخب البلجيكي الذي كان مرشحًا بقوة للفوز باللقب.

يذكر أن منتخبي إيطاليا وإسبانيا تقابلا في نهائي كأس أمم أوروبا في عام 2012 في العاصمة البولندية وارسو، ووقتها فازت إسبانيا باللقب، بعد الفوز برباعية دون رد على المنتخب الإيطالي.

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