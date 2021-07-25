موعد مباراة السعودية والبرازيل

المواطن - محمد سمعه

يستعد منتخب السعودية تحت 23 عامًا لمواجهة منتخب البرازيل صباح الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات بمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

توقيت مباراة السعودية ضد البرازيل

وتنطلق المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت المملكة، الخامسة مساءً بتوقيت اليابان.

يذكر أن المنتخب السعودي كان فقد فرصة التأهل لدور الثمانية في أولمبياد طوكيو، بعد الخسارة ظهر اليوم الأحد من منتخب ألمانيا بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين.

البرازيل تتعادل مع ساحل العاج

بينما تعادل منتخب البرازيل مع نظيره العاجي بدون أهداف.

جدير بالذكر أن المدرب سعد الشهري مدرب منتخب السعودية كان اختار تشكيلة مباراة ألمانيا التي جاءت مكونة من: “محمد الربيعي، ياسر الشهراني، عبدالباسط هندي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، علي الحسن، سالم الدوسري، سامي النجعي، أيمن الخليف، عبدالله الحمدان”.

وسجل سامي النجعي هدفي المنتخب السعودي في شباك منتخب ألمانيا.

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