موعد مباراة السعودية والجزائر

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا مباراة السعودية والجزائر في نهائي كأس العرب تحت 20 عامًا والمقامة حاليًا في مصر.

توقيت مباراة السعودية والجزائر

وتبدأ المباراة غدًا في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، السابعة مساءً بتوقيت مصر حيث تنقل على قنوات ON Sport المصرية.

وكان المنتخب السعودي تأهل، بعد الفوز على منتخب مصر أول أمس السبت بثلاثية مقابل هدفين في دور نصف النهائي، أما منتخب الجزائر ففاز على المنتخب التونسي بهدفين دون رد في دور قبل النهائي.

وستُقام المباراة النهائية على ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

منتخب السعودية يشرف

وكان الناقد الرياضي جمال عارف أعرب عن سعادته بتأهل منتخب السعودية تحت 20 عامًا إلى نهائي كأس العرب، بعد الفوز على المنتخب المصري في دور قبل النهائي.

وغرد عارف قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “ألف مبروك لـ منتخبنا الشاب بالتأهل إلى نهائي البطولة العربية، بالفوز على المنتخب المصري الشقيق بثلاثية مقابل هدفين، منتخب يشرف بقيادة المدرب الوطني صالح المحمدي”.

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