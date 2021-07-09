موعد مباراة السعودية ورومانيا

المواطن - محمد سمعه

يخوض منتخب السعودية تحت 23 عامًا غدًا السبت، مباراته التجريبية الأولى ضد منتخب رومانيا، وذلك في إطار استعدادات الأخضر الأولمبي لأولمبياد طوكيو التي تنطلق شهر يوليو الحالي.

توقيت مباراة السعودية ورومانيا:

ويحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الروماني في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب موجوسوايا.

تفاصيل تدريبات اليوم الجمعة:

وأدى لاعبو الأخضر، تدريباتهم مساء اليوم الجمعة على ملعب موغوسوايا، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، حيث ركزت التدريبات على تأدية مران تكتيكي بهدف دفاعي، تم العمل خلاله على الضغط العالي، ودفاع وسط الملعب، ودفاع المنطقة ثم بعد ذلك تم تأدية مران الدفاع عن الكرات العرضية، لتختتم الحصة التدريبية بمران الإنهاء.

وفي وقت سابق، أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر الأولمبي اليوم في مقر إقامة البعثة فحص (كوفيد-19)، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة بحسب بروتوكول الجهاز الطبي للمنتخب.

وسيفتتح الأخضر مشواره في أولمبياد طوكيو، بمواجهة منتخبات ساحل العاج، ألمانيا، والبرازيل، حيث سيفتتح الأخضر مشواره بمواجهة منتخب ساحل العاج يوم 22 يوليو الجاري، ثم يلتقي بمنتخب ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، قبل أن يلتقي البرازيل يوم 28 يوليو.

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