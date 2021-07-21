موعد مباراة السعودية وكوت ديفوار

المواطن - محمد سمعه

تنطلق صباح الغد الخميس، مباراة السعودية وكوت ديفوار، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في رياضة كرة القدم.

توقيت مباراة السعودية وكوت ديفوار:

وستبدأ المباراة في تمام الحادية عشرة والنصف صباحًا بتوقيت المملكة، الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت اليابان على ملعب نيسان في طوكيو.

فراس البريكان بديلًا لـ تركي العمار:

وقبل المباراة، كان المدرب سعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا قرر استدعاء اللاعب فراس البريكان، لتمثيل الأخضر الأولمبي بدلًا من اللاعب المصاب تركي العمار.

وسينضم فراس البريكان لبعثة الأخضر الأولمبي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا وصلت الجمعة الماضية إلى اليابان، استعدادًا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة كوت ديفوار يوم 22 يوليو، ثم يلتقي ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمباراة البرازيل يوم 28 يوليو.

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