المواطن - محمد سمعه

تُقام، غدًا السبت، مباراة السعودية ومصر، وذلك ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا.

موعد مباراة السعودية ومصر:

وستنطلق المباراة بين المنتخبين غدًا على ملعب القاهرة الدولي في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، الرابعة عصرًا بتوقيت مصر.

وسيواجه الفائز من مباراة المنتخب السعودي ضد مصر، الفائز من مباراة الجزائر وتونس في نهائي البطولة الثلاثاء المقبل.

مواجهة السعودية تكتيكية:

وبوقت سابق، أكد محمود جابر المدير الفني لـ منتخب مصر تحت 20 عامًا على أن مواجهة منتخب السعودية في نصف نهائي بطولة كأس العرب لـ الشباب ستكون تكتيكية في المقام الأول.

ونقل الحساب الرسمي لـ الاتحاد المصري لـ كرة القدم عبر “تويتر” تصريحات محمود جابر الذي أكد أن مباراة المنتخب السعودي ستكون قوية، مضيفًا أن النسخة الحالية من البطولة قوية، في ظل المستوى المتميز الذي ظهرت به كافة المنتخبات في البطولة.

وتأهل منتخب السعودية تحت 20 عامًا إلى منافسات الدور نصف النهائي، بعدما أطاح بحامل لقب النسخة الماضية، السنغال من ربع النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.

على الجانب الآخر، خطف منتخب مصر تحت 20 عامًا بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، بعد فوزه على طاجيكستان بثلاثية دون رد ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ليصطدم بالأخضر الشاب في مواجهة صعبة.

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