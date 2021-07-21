موعد مباراة الهلال وزيليزنيكار الصربي

المواطن - محمد سمعه

خاض الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الأربعاء، تدريباته وذلك استعدادًا لمواجهة فريق زيليزنيكار الصربي غدًا الخميس.

توقيت مباراة الهلال وزيليزنيكار:

وستنطلق المباراة بين الزعيم وفريق زيليزنيكار غدًا في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة، الخامسة مساءً بتوقيت النمسا.

وكان المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، فرض عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من مساحة الملعب.

المباريات الودية المتبقية لـ أزرق العاصمة:

وبعد مواجهة زيليزنيكار، يستعد الأزرق لمواجهة ودية يوم 25 يوليو سوف تُحدد لاحقًا مع الفريق المنافس، ومباراة أخرى يوم 30 يوليو مع فريق إيبار الإسباني في السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، بينما المباراة الودية الأخيرة في الأول من أغسطس وسوف تحدد لاحقًا.

يذكر أن الزعيم كان تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، بعد منافسة قوية مع نادي الشباب.

وكان المدرب جارديم تولى تدريب الأزرق خلفًا للمدرب البرتغالي خوسيه موراييس.

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