موعد مباراة الهلال وهيرتا برلين

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لخوض مباراة ودية غدًا الجمعة ضد فريق هيرتا برلين الألماني، وذلك في إطار تحضيرات الأزرق للموسم الرياضي الجديد الذي يبدأ يوم 11 أغسطس المقبل.

الهلال يختتم تحضيراته

وأنهى الزعيم اليوم الخميس تحضيراته استعدادًا لمواجهة هيرتا برلين، حيث ركز المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، كما فرض الجهاز الفني ببداية المران تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة.

يذكر أن الزعيم سيواجه فريق هيرتا برلين غدًا الجمعة في السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

توقيت أول مباراة للزعيم دوريًا

جدير بالذكر أن الزعيم سيخوض أول مباراة له بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022 يوم 14 أغسطس بمواجهة فريق الطائي.

وكان الهلال تُوج بلقب دوري المحترفين آخر موسمين، كما فاز بلقب كأس الملك موسم 2019/2020 مع مدربه السابق، الروماني رازفان لوشيسكو وخسر فقط الفرصة في التتويج بلقب السوبر السعودي أمام نادي النصر.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة