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موعد مباراة مصر ضد البرازيل
ضمن منافسات طوكيو 2020

موعد مباراة مصر ضد البرازيل

2021/07/30
الساعة 2:47 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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موعد مباراة مصر ضد البرازيل جانب من مباراة لمنتخب مصر
المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة مصر ضد البرازيل ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، وسط طموحات بتحقيق الفراعنة لمفاجأة وخطف بطاقة التأهل.

مصر ضد البرازيل

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر ضد البرازيل على ملعب سايتاما 2002، عند الساعة الواحدة ظهر غد السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.

وتأمل الجماهير المصرية في ظهور الفراعنة بقيادة شوقي غريب بشكل مميز أمام المنتخب البرازيلي الأولمبي، أملًا في التأهل إلى الدور التالي والمنافسة على ميدالية أولمبية، فيما يطمح السامبا لمواصلة مشواره والحفاظ على لقبه، حيث إنه توج بذهبية أولمبياد 2016.

 

مصر ضد البرازيل
موعد المباراة – المصدر @CBF_Futebol

مشوار المنتخبين في الأولمبياد

وبدأ الفراعنة مشوارهم في منافسات أولمبياد طوكيو 2020 بالتعادل السلبي مع إسبانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، وتمكنوا من تحقيق الفوز على أستراليا بهدفين دون رد، ليتأهلوا إلى ربع النهائي ويستعدوا لخوض مباراة مصر ضد البرازيل.

على الجانب الآخر، تألق منتخب البرازيل خلال مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020، حيث بدأ مشواره بالفوز على نظيره الألماني، ثم تعادل مع ساحل العاجل، قبل أن يفوز على السعودية، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي كمتصدر المجموعة الرابعة.

منتخب مصر في الأولمبياد
جانب من مباراة لمنتخب مصر


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