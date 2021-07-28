موعد مباريات ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020

المواطن - محمد سمعه

نجحت منتخبات مصر وإسبانيا واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية ونيوزيلاندا والبرازيل وساحل العاج في التأهل إلى دور ربع النهائي لمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 المقام حاليًا في اليابان.

نتائج مباريات الجولة الثالثة اليوم

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات التي أُقيمت اليوم الأربعاء، فاز المنتخب البرازيلي على منتخب السعودية بثلاثية مقابل هدف، وتعادلت ألمانيا مع ساحل العاج بهدف لكل فريق، بينما فازت كوريا الجنوبية على الهندوراس بسداسية دون رد، وتعادلت رومانيا مع نيوزيلاندا وفاز منتخب مصر على أستراليا بنتيجة هدفين دون رد، وتعادلت إسبانيا مع الأرجنتين بهدف لكل فريق، بينما فازت المكسيك على جنوب إفريقيا بثلاثية دون رد، وفاز المنتخب الياباني على نظيره الفرنسي برباعية دون رد.

وتنطلق مباريات دور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو السبت المقبل حيث تلعب ” إسبانيا مع ساحل العاج في تمام الحادية عشرة صباحًا بتوقيت السعودية، المنتخب الياباني يواجه نيوزيلاندا في الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت السعودية، مصر تواجه البرازيل في الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية، كوريا الجنوبية تواجه المكسيك في الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية”.

ترتيب دور المجموعات بـ أولمبياد طوكيو

وكان المنتخب الياباني احتل المركز الأول بالمجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، يليه منتخب المكسيك ثانيًا برصيد ست نقاط.

أما منتخب كوريا الجنوبية فاحتل المركز الأول بالمجموعة الثانية برصيد ست نقاط، يليه منتخب نيوزيلاندا برصيد 4 نقاط.

وجاء منتخب إسبانيا أولًا في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، يليه منتخب مصر ثانيًا برصيد 4 نقاط.

واحتل المنتخب البرازيلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط يليه منتخب ساحل العاج برصيد 5 نقاط في المركز الثاني.

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