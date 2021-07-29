موعد منافسات ممثلي السعودية غدًا بـ أولمبياد طوكيو

المواطن - محمد سمعه

يخوض ممثلو السعودية غدًا الجمعة 3 مباريات في ألعاب التجديف وألعاب القوى والجودو وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية ” طوكيو 2020″.

توقيت المواجهات

وسيلعب حسين علي رضا مباراته في التجديف في تمام الثانية و 35 دقيقة صباحًا بتوقيت المملكة، بينما تخوض ياسمين الدباغ منافسات ألعاب القوى في سباق 100 متر ” نساء” في تمام الثالثة صباحًا بتوقيت المملكة، بينما تخوض تهاني القحطاني مباراتها في الجودو ضمن منافسات وزن الـ78 كيلو جرام غدًا في تمام السادسة إلا ربع صباحًا بتوقيت المملكة.

وفي وقت سابق، كانت اللجنة الأولمبية السعودية أعلنت الخميس الماضي عن اعتمادها اختيار كل من حسين علي رضا لاعب التجديف السعودي وياسمين الدباغ أسرع لاعبة سعودية لرفع العلم السعودي في حفل افتتاح الأولمبياد ” أولمبياد طوكيو” الذي أُقيم الجمعة الماضية.

حامدي يرفع علم المملكة في ختام أولمبياد طوكيو

كذلك أعلنت اللجنة اختيار طارق حامدي أول لاعب كاراتيه سعودي بـ الأولمبياد لرفع راية المملكة خلال حفل ختام الدورة الأولمبية يوم 8 أغسطس المقبل.

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