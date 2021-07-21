ميسي يصنع أزمة جديدة في برشلونة

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أزمة جديدة يعاني منها نادي برشلونة الإسباني، وذلك خلال مشوار النادي لتجديد عقد أيقونته، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وخرج خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن صمته كاشفًا السر وراء عدم تجديد عقد النجم الأرجنتيني صاحب الـ34 سنة حتى الآن قائلًا: “اللاعب يريد البقاء معنا، ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليه، المفاوضات تسير على الطريق الصحيح، ولكن قوانين اللعب المالي النظيف تعرقل التجديد، لكننا ندرس كل الحلول الممكنة للتجديد”.

رباعي برشلونة يرفض تخفيض راتبه:

ولكن ذكرت صحيفة Sport الكتالونية اليوم الأربعاء أن رباعي البارشا وهم “خوردي البا، جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو، سيرجيو بوسكيتس” رفضوا تخفيض رواتبهم وذلك لتنفيذ قرار رابطة الدوري الإسباني، التي ألزمت البارشا بتخفيض رواتب لاعبيه، وذلك لتجديد عقد ميسي.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن المفاوضات حتى الآن بين النادي واللاعبين الأربعة لا تزال متجمدة بسبب رفضهم فكرة تخفيض الأجور.

وربما يتدخل خوان لابورتا رئيس النادي لإقناع اللاعبين بالتخفيض والتجديد للنادي.

البارشا يسعى للتخلص من جريزمان:

وفي سياق آخر، لا تزال صفقة انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان من برشلونة الإسباني إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني معقدة رغم المفاوضات القوية بين الطرفين.

وكان النادي الكتالوني، وضع اسم لاعبه الفرنسي على طاولة المفاوضات لعقد صفقة تبادلية تقضي بانتقال اللاعب الفرنسي للأتلتيكو مقابل انتقال الإسباني ساول نيغويز لصفوف البارشا.

وأكد الإعلامي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أن المفاوضات بين البارشا وأتلتيكو مدريد لم تتوقف لكنها معقدة حاليًّا بسبب الإصرار على بعض الطلبات مثل إصرار برشلونة على الحصول على مقابل مادي بجانب الصفقة التبادلية.

وأضاف الصحفي رومانو أن جريزمان ونيغويز يقفان في طريق إتمام العملية التبادلية، إذ يرفض كلاهما خفض رواتبهما السنوية.

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