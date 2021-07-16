ميليشيا الحوثي تمنع الأمم المتحدة مجددًا من صيانة صافر

المواطن - متابعة

أعلنت ميليشيا الحوثي، مجددًا، أمس الخميس، عدم تحقيق أي تقدم من اجتماعاتها مع الأمم المتحدة بشأن خزان النفط صافر في البحر الأحمر، لتفادي كارثة بيئة مدمرة في المنطقة.

اتفاق الصيانة

وجاء ذلك في بيان أصدرته ما تسمى اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم، والتي أرجعت أسباب التعثر هذه المرة، إلى عدم وفاء مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالتعديلات المطلوبة على اتفاق الصيانة بين الجانبين.

خطة بديلة

وأفاد البيان أن اللجنة المعنية عقدت اجتماعًا مشتركًا مع المكتب الأممي لعرض الخطة البديلة، غير أنها فوجئت بالخطة السابقة نفسها “غير المطابقة للاتفاق مع تغيير تاريخ المستند فقط”.

ولم يصدر أي تعليق حتى اللحظة من الأمم المتحدة، حول بيان الحوثيين.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة