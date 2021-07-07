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نائب أمير الشرقية يطلع على المبادرات الاجتماعية لمجلس المنطقة
دعا للتكامل مع القطاع الخاص للإسهام في تنفيذها

نائب أمير الشرقية يطلع على المبادرات الاجتماعية لمجلس المنطقة

2021/07/07
الساعة 3:36 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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نائب أمير الشرقية يطلع على المبادرات الاجتماعية لمجلس المنطقة
المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير الشرقية بمكتب سموه اليوم أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد المطلق.
واطلع سموه على عرض عن مبادرات المجلس والمشاريع المبتكرة التي تصب في مصلحة المنطقة وساكنيها.

نائب أمير الشرقية يؤكد أهمية المبادرات

وأكد سموه أهمية هذه المبادرات النوعية والمتميزة، والتكامل مع القطاع الخاص، للإسهام في تنفيذ هذه المشاريع وخدمة المواطنين والمقيمين في المنطقة؛ لتحقيق تطلعات القيادة والإسهام في تجويد الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية الوطن 2030.

نائب أمير الشرقية


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