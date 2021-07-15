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نائب رئيس الأركان يبحث مع قائد العمليات المشتركة الإماراتية سير العمليات العسكرية باليمن
التقيا اليوم بمقر قيادة القوات المشتركة اليوم

نائب رئيس الأركان يبحث مع قائد العمليات المشتركة الإماراتية سير العمليات العسكرية باليمن

2021/07/15
الساعة 4:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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نائب رئيس الأركان يبحث مع قائد العمليات المشتركة الإماراتية سير العمليات العسكرية باليمن
المواطن - واس

التقى معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات المشتركة اليوم، قائد العمليات المشتركه الإماراتية اللواء الركن صالح بن محمد العامري.
وجرى خلال اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، في ظل دعم القيادة المشتركة للتحالف لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة .

نائب رئيس الأركان يبحث مع قائد العمليات المشتركة الإماراتية سير العمليات العسكرية باليمن - المواطن نائب رئيس الأركان يبحث مع قائد العمليات المشتركة الإماراتية سير العمليات العسكرية باليمن - المواطن نائب رئيس الأركان


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