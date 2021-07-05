نائب وزير الحج والعمرة: حملة توعوية متكاملة بعد انتهاء تسجيل الراغبين في أداء الحج

المواطن - جدة

أكدت وزارة الحج والعمرة على إطلاق حملة توعوية متكاملة لرفع سقف توعية وتثقيف الحاج بما يجب التقيد به، قبل دخوله مكة المكرمة من احترازات وتعليمات كفيلة بتهيئة البيئة الصحية لأداء مناسك الحج لهذا العام الاستثنائي، والتي ستكون مستهل الأسبوع المقبل مع انتهاء تسجيل الراغبين في أداء الحج، مع تكثيف الأعمال التي تشترك فيها مختلف الجهات العاملة في شؤون الحج وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

بيئة الحج ستكون مختلفة:

أوضح معالي نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن بيئة الحج لهذا العام ستكون مختلفة عن السنوات الاعتيادية‏، فهي بيئة صحية في المقام الأول، يراعى فيها التباعد ‏بين الحاج والآخر في كامل رحلة الحج، وسوف يتم لاحقًا وضع الخطة النهائية للنقل من خلال ‏الجهات الأمنية المختصة.

وكشف معاليه أن التجهيزات الخاصة بالمخيمات‏ سينتهي العمل من البنى التحتية لها مع انتهاء شهر ذو القعدة الحالي، لافتًا إلى أن فترة استقبال الطلبات للحج كانت محددة بـ10 أيام، مع فتح البوابة الإلكترونية، ‏وسجّل من خلالها أكثر من 558 ألف طلب، والمستهدف منها 60 ألف طلب، وبالتالي طبّق بعدها آلية الفرز للوصول إلى العدد المقرر لأداء الحج مراعاةً للاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.

برامج ومشاريع تقنية:

وقال معاليه: أن الوزارة وظفت العديد من البرامج والمشاريع التقنية، والتي أحدثت هذه السنة والسنوات الماضية وتحديدًا هذه السنة نقلة نوعية في الخدمات ‏‏التي سينعم بها ضيوف الرحمن، و‏سيكون هناك فرق عمل من وزارة الحج والعمرة، ومن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأعداد الضيافة للفئة الغالية على المجتمع “ذوي الاحتياجات الخاصة”، وبإذن الله سيكون عددهم ليس بالبسيط، ‏والتواصل ما زال مستمرًّا مع الجهات ذات الاختصاص، حيث سيكون هناك مخيم مختص ‏لهذه الفئة التي ستكون خدمتهم بنفس وتيرة الخدمات المقدمة لبقية ضيوف الرحمن.

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