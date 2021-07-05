نائب وزير النقل: نستهدف الوصول إلى المرتبة 6 عالميًّا في جودة الطرق

المواطن - الرياض

قال نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، مساء اليوم الاثنين خلال المؤتمر الصحفي عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية: إننا نستهدف الوصول إلى المرتبة 6 عالميًّا في جودة الطرق.

فيديو | نائب وزير النقل لشؤون الطرق: نستهدف الوصول إلى المرتبة 6 عالميا في جودة الطرق.. والاستراتيجية ستقلل من تعثر المشروعات وتوفير المال العام#الإخبارية pic.twitter.com/7BA1SaPkcu — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 5, 2021

وأضاف نائب وزير النقل لشؤون الطرق، خلال المؤتمر الصحفي، أن الإستراتيجية ستقلل من تعثر المشروعات وتوفير المال العام.

حصة النقل العام:

وخلال المؤتمر، قال رئيس هيئة النقل رميح بن محمد الرميح: إن حصة النقل العام ستكون 15% من إجمالي عدد الرحلات بين المدن.

وأضاف الرميح، خلال المؤتمر، أن “التقنية محور أساسي في إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية”.

تطوير قطاع المساندة:

وتحدث رئيس هيئة الطيران، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، خلال المؤتمر، وقال: إننا نستهدف تطوير قطاع المساندة والخدمات الأرضية.. وسنضاعف النقل الجوي ليشمل 250 محطة عالمية.

وأضاف رئيس هيئة الطيران، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن الشراكة مع القطاع الخاص ستكون محورية بقطاع الطيران المحلي.

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