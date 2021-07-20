نادي الباطن يكشف شعاره الجديد

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الباطن، عن شعاره الجديد قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022.

شعار نادي الباطن الجديد:

ونشر نادي الباطن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، شعاره الجديد الذي ستتزين به قمصان لاعبي الفرق الرياضية في الموسم الجديد، بجانب مقطع فيديو لشرح طريقة اختياره.

وعلق على شعاره قائلًا: “تم تصوير شعار نادي الباطن كنافذة يمكن من خلالها اكتشاف ما يميز محافظة حفر الباطن عاصمة الربيع، ولهذا تم التركيز على أهم العناصر المعبرة عن الطبيعة، ومن أشهرها وادي الباطن وفليج الذي بات متنزهًا للأهالي والزوار”.

وأضاف النادي في تعليقه على الشعار الجديد: “وتم إبراز رمزية الشجرة دعمًا لمبادرة الدولة بتشجير المراعي والغابات لمنع التصحر واستعادة التنوع والتوازن البيئي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030”.

السماوي مستمر في دوري المحترفين:

ونجح الفريق السماوي في البقاء بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما أنهى الموسم في المركز الـ12 برصيد 36 نقطة، حيث تمكن من تحقيق الفوز 9 مرات، والتعادل مثلهم وخسر 12 مرة.

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