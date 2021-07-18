نتائج القبول الموحد وموعد الفرز النهائي للطلاب والطالبات بـ الرياض

المواطن - الرياض

أتاحت لجنة القبول الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، اليوم الأحد 08 / 12 / 1442 هـ، تأكيد القبول (للطلاب) فيما سيكون موعد تأكيد القبول للفرز النهائي (للطالبات) الجمعة 13/ 12 / 1442 هـ، الساعة (12) ظهرًا.

إجراءات تأكيد القبول الموحد

وكانت اللجنة دعت الطلاب والطالبات المقبولين إلى المبادرة في تأكيد القبول بالدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد، حيث سيتم استبعاد أي طالب أو طالبة لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائيًا.

الفرز الأخير للطلاب فقط

وبينت أن هناك فرزًا أخيرًا (للطلاب فقط) ستعلن نتائجه عبر بوابة القبول الموحد (للطلاب) يوم الأحد 08/ 12 / 1442 هـ؛ وآخر موعد لتأكيد القبول فيه السبت 14/ 12 / 1442 هـ الساعة (12) ظهرًا، ويشمل الفرز الأخير جميع المرشحين من (الطلاب) للقبول في جميع الجامعات والكليات التقنية في بوابة القبول الموحد حسب الرغبات المدخلة ووفق معايير المفاضلة المعتمدة.

وكانت اللجنة أوضحت في وقت سابق أن موعد إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات (للطلاب) سيكون السبت 30/ 11 / 1442 هـ الساعة (12) ظهرًا، وموعد إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات (للطالبات) سيكون يوم الأحد 01/ 12 / 1442 هـ الساعة (12) ظهرًا، فيما سيكون موعد إعلان نتائج المرشحين من الطلاب والطالبات عبر بوابتي القبول للكليات التي تتطلب مقابلة شخصية الأحد 01/ 12 / 1442 هـ.

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