نجاح خطة استقبال وتفويج أول أفواج الحجاج لـ المسجد الحرام

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نجاح خطة استقبال وتفويج أول أفواج الحجاج للمسجد الحرام خلال اليوم الأول بامتياز، وسط بيئة صحية وآمنة مراعية لكافة المعايير الصحية العالمية، وعبر منظومة من الخدمات المتطورة والجهود التشاركية بين الإدارات الخدمية والميدانية المشاركة في إنجاح الخطة التشغيلية لموسم الحج.

تنظيم دخول الحجيج:

وتضمنت خطة اليوم الأول تنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة لكل فوج، ووفق ترتيب دقيق مراعي لأعلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، أثناء تأدية الصلاة والطواف حول الكعبة المشرفة من خلال المسارات الافتراضية التي أثبتت فاعليتها في تسهيل انسيابية حركة الحشود.

وقامت الرئاسة خلال اليوم الأول بتوزيع (20) ألف مظلة؛ بهدف وقاية الحجاج ببيت الله الحرام والعاملين على خدمتهم من حرارة الشمس.

توزيع (30) ألف عبوة زمزم:

كما تم توزيع (30) ألف عبوة زمزم تم توزيعها للفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام، عبر أكثر من (75) عربة موزعة على مسارات الطواف.

وعلى صعيد التوجيه والإرشاد قدمت الرئاسة خدمات الفتوى وإجابة أسئلة الحجاج بعشر لغات عالمية تضمنت توجيهات لضيوف الرحمن وإرشادات متعلقة بالالتزام بالمسارات وتحقيق التباعد الجسدي.

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