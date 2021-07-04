نجم الأهلي ينضم لـ التعاون بموافقة هاسي

المواطن - محمد سمعه

يستعد المدرب الألباني بيسنك هاسي المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي للتخلي عن أول لاعبي فريقه لنادي التعاون وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مدافع الأهلي ينضم لـ التعاون لمدة 3 سنوات

وكشف الإعلامي الرياضي أحمد اللوقان عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأحد أن إدارة الراقي وافقت على بيع المتبقي من عقد المدافع يزيد البكر لنادي التعاون مقابل 3 ملايين ريال.

وأضاف اللوقان أن يزيد البكر سينضم إلى التعاون لمدة 3 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

البكر عانى من قلة المشاركة مع الراقي

وكان يزيد البكر صاحب الـ26 عامًا انضم إلى الراقي في عام 2019 قادمًا من نادي الفيصلي، لكنه عانى بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع الراقي خلال آخر موسمين.

ويأتي ذلك في ظل رغبة المدرب الألباني هاسي في التعاقد مع لاعبين يفيدون الفريق الأول بالمرحلة المقبلة، وإعارة وبيع اللاعبين، الذي لن يكون لهم أي مكان بالفريق في الموسم الجديد.

وكان الراقي أنهى موسم 2020/2021 محتلًا المركز الثامن في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة