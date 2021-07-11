نجم روما مرشح للانتقال إلى دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

ارتبط اسم اللاعب الإسباني بيدرو رودريغيز جناح الفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي مؤخرًا بالانتقال لأحد أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مورينيو قرر استبعاد نجم روما

وقالت صحيفة ” لاجازيتا” الإيطالية إن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق العاصمة الإيطالية استبعد وجود بيدرو مع الفريق في الموسم الجديد 2021/2022، حيث أصبح الآن اللاعب الإسباني صاحب الـ34 عامًا مرشحًا للانتقال لأحد أندية الدوري السعودي في الموسم الجديد.

وكان بيدرو انتقل لصفوف فريق روما في عام 2020 قادمًا من تشيلسي ولم ينجح اللاعب الإسباني المُتوج بمونديال 2010 مع منتخب بلاده، في التألق مع ذئاب العاصمة الإيطالية خلال موسم كامل.

ألقاب بيدرو طوال مسيرته

وتُوج بيدرو بـ 5 ألقاب في الدوري الإسباني مع برشلونة بالإضافة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع النادي الكتالوني كما حقق مع تشيلسي الإنجليزي لقب الدوري المحلي وبطولة الدوري الأوروبي، وفاز مع منتخب إسبانيا بمونديال 2010 وبطولة أمم أوروبا 2012.

ويأتي هذا بعد اهتمام نادي الاتحاد بالتعاقد مع اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو نجم فريق جلطة سراي التركي خاصة أن العميد يفكر في تدعيم صفوفه الهجومية بإيجاد بديل للاعب الصربي بريجوفيتش.

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