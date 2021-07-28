نجم سابق يعرض خدماته على الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

عرض اللاعب نايف هزازي، نجم نادي النصر والعدالة السابق، نفسه على إدارة نادي الاتحاد من أجل الانضمام للفريق الكروي الأول بالعميد، وتدعيم خط الهجوم لديه.

الاتحاد يبحث عن بديل لـ بريجوفيتش:

ويبحث مجلس إدارة العميد، برئاسة أنمار الحائلي، عن تدعيم صفوف الفريق الأول بضم مهاجم ليكون خليفة اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش الذي أصبح قريبًا من الرحيل.

العميد لم يضم مهاجم حتى الآن:

وذكر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية أن اللاعب نايف هزازي نجم العميد السابق أعرب عن استعداده الكامل للانضمام إلى الاتحاد، وقيادة خط هجوم في الفريق الجديد، بعد فشل الإدارة، في حسم التعاقد مع أي رأس حربة، حتى الآن.

يذكر أن هزازي صاحب الـ32 عامًا، لعب في صفوف العميد لمدة 7 سنوات خلال الفترة من 2006 إلى 2013 ثم انتقل بعدها لأندية الشباب والنصر والتعاون وأحد والعدالة، ولكنه لم يستمر لفترات طويلة.

ولم يلعب نايف هزازي كرة القدم منذ عام 2020، حيث رحل عن فريق العدالة بعد هبوطه عن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

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