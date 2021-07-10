نجم منتخب الدنمارك على رادار ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب ميكيل دامسجارد، لاعب منتخب الدنمارك ونادي سامبدوريا الإيطالي، في جذب أنظار ريال مدريد الإسباني إليه بعد تألقه مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

دامسجارد يُبدع مع منتخب الدنمارك:

وكان اللاعب دامسجارد صاحب الـ21 سنة ساهم في وصول منتخب بلاده الملقب بـ”الديناميت” إلى دور نصف النهائي في يورو 2020 للمرة الأولى منذ عام 1992، وذلك قبل الخسارة من المنتخب الإنجليزي بهدفين لهدف.

وقالت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، اليوم الجمعة: إنه مسؤولي الريال تابعوا ميكيل دامسجارد خلال بطولة اليورو، وأبدوا رغبتهم في ضمه للنادي الملكي.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن الفريق الإيطالي سامبدوريا يرغب في الحصول على مبلغ 30 مليون يورو لبيع اللاعب في الانتقالات الصيفية الجارية.

سبب اهتمام الريال بضم دامسجارد:

ويريد ريال مدريد ضم اللاعب دامسجارد لتدعيم خط الوسط بسبب تقدم الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش في العمر.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة