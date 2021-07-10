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نجم منتخب الدنمارك على رادار ريال مدريد
بعد تألقه في يورو 2020

نجم منتخب الدنمارك على رادار ريال مدريد

2021/07/10
الساعة 12:10 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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نجم منتخب الدنمارك على رادار ريال مدريد ميكيل دامسجارد لاعب الدنمارك - المصدر بطولات
المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب ميكيل دامسجارد، لاعب منتخب الدنمارك ونادي سامبدوريا الإيطالي، في جذب أنظار ريال مدريد الإسباني إليه بعد تألقه مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

دامسجارد يُبدع مع منتخب الدنمارك:

وكان اللاعب دامسجارد صاحب الـ21 سنة ساهم في وصول منتخب بلاده الملقب بـ”الديناميت” إلى دور نصف النهائي في يورو 2020 للمرة الأولى منذ عام 1992، وذلك قبل الخسارة من المنتخب الإنجليزي بهدفين لهدف.

وقالت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، اليوم الجمعة: إنه مسؤولي الريال تابعوا ميكيل دامسجارد خلال بطولة اليورو، وأبدوا رغبتهم في ضمه للنادي الملكي.

ميكيل دامسجارد لاعب الدنمارك
دامسجارد – المصدر kora gate

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن الفريق الإيطالي سامبدوريا يرغب في الحصول على مبلغ 30 مليون يورو لبيع اللاعب في الانتقالات الصيفية الجارية.

سبب اهتمام الريال بضم دامسجارد:

ويريد ريال مدريد ضم اللاعب دامسجارد لتدعيم خط الوسط بسبب تقدم الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش في العمر.


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