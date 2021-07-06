نصائح صحية للحجاج لتجنب التسلخات الجلدية في الفخذين

المواطن- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية الأمراض الجلدية الدكتورة ميسون عبدالعزيز، ضيوف الرحمن الذين سيؤدون بإذن الله الحج هذا العام، بضرورة الاهتمام بترطيب الجلد بالكريم المرطب عند الخروج في ساحات المشاعر المقدسة، وخصوصًا منطقة الفخذين التي تعد أكثر منطقة تحسسًا بالاحتكاك الناتج عن المشي لمسافات طويلة مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ تتعرض هذه المنطقة إلى التعرق وحدوث التسلخات الجلدية التي تستوجب العلاج بالأدوية.

تشققات وبثور فقاعية:

وقالت في تصريحات لـ “المواطن“، إن جروح الفخذين الناشئة عن الحركة قد تصبح شديدة الألم، إذا لم يتم الاهتمام بجلِد الفخذين ورعايتهما، وقد تتطور في الحالات القصوى إلى احمرار في الجلد أو حتى إلى تشققات أو بثور فقاعية عليه، وقد تتكون الجروح الناجمة عن الاحتكاك في أي مكان من الجلد، ولكن على وجه الخصوص تنشأ الجروح على سطحي الفخذين الداخليين بسبب وجود احتكاك أكبر في هذا المكان.

الوزن وجروح الفخذين:

وشددت على ضرورة ارتداء الإحرام بشكل فضفاض يساعد على الحركة، وخصوصًا الأشخاص الذين يعانون من السمنة ، فاحتكاك الجلد بالجلد أو احتكاك الجلد بالملابس هو سبب حدوث جروح الفخذين، كما أن زيادة الوزن وبالتالي زيادة حجم الفخذين يجعل سطحيهما الداخليين أكثر عرضة للاحتكاك وإصابتها بجروح، والملابس الضيقة للغاية أو الملابس غير المناسبة قد تتشكل فيها تجعدات وبروزات ونتوءات تنفرك بالجلد وتحتك به أثناء المشي والحركة، ويؤدي ذلك إلى حدوث آلام في الجلد.

مراهم وقائية وعلاجية:

وعن الوقاية وعلاج المشكلة إن حدثت اختتمت الدكتورة ميسون بالقول: يجب استخدام المراهم الجلدية الوقائية التي من الممكن أن يصفها الصيدلي فهي تقي وتعمل على ترطيب المنطقة، وينبغي أن تكون هذه المراهم أو الكريمات قابلة للبقاء على الجلد لفترات طويلة، فبعض أنواع المراهم تمتص من الجلد لتصبح المنطقة جافة، ولكن في حالة ملاحظة وجود مشكلة في الجلد بسبب الاحتكاك والألم والرغبة في الهرش فإنه يجب التوجه لأقرب مركز صحي أو مستشفى إذ يكون الجلد قد تعرض للتسلخات الشديدة، مما يستوجب معها العلاج بمراهم الكورتيزون، كما نصحت بالحرص على شرب السوائل بشكل جيد لتفادي جفاف الجلد.

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