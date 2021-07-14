نصائح لحفظ الأدوية مع ارتفاع الحرارة 

المواطن- محمد داوود- جدة

دعا استشاري الأدوية الدكتور سراج يوسف، المرضى الذين يتناولون الدواء إلى حفظه في الأماكن المخصصة بعيدًا عن أشعة الشمس وارتفاع الحرارة، إذ إن الدواء يتعرض بسبب الحرارة المرتفعة إلى تغير في الخصائص الدوائية من ناحية التركيب الكيميائي، وبالتالي التأثير على فاعلية الدواء أو تحوله إلى مادة ضارة.

الطرق السليمة لتخزين الأدوية:

وقال في تصريحات لـ “المواطن“، إنه يجب الاحتفاظ بالدواء في مغلفه أو عبوته الأصلية وضرورة تخزينه حسب تعليمات الجهة الصانعة أو الصيدلي، وذلك بالاطلاع على النشرة الخاصة بالدواء التي تكون مرافقة للدواء وضرورة اتباع الطرق السليمة للتخزين لكل دواء بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة وبعيدًا عن الحرارة والرطوبة.

درجة الحرارة المثالية:

وأشار إلى أن درجة الحرارة بين 25 – 30 مئوية تعتبر درجة مثالية وطبيعية لحفظ الدواء، ولكن توجد بعض الأنواع لا يمكن أن تحفظ في درجة حرارة الغرفة ولا بد من حفظها في الثلاجة وهى التي لا يمكن أن تتعدى درجة حرارتها 8 درجات مئوية وإلا فقدت فاعليتها وتأثيرها العلاجي مثل بعض قطرات العين وكل أنواع الأنسولين، فوجودها خارج الثلاجة يؤدى إلى تلقها.

تغيرات في تركيبة الدواء:

واختتم الدكتور يوسف بالقول، في حال ملاحظة أي تغيرات في الأدوية سواء في الشكل أو اللون أو الشقوق في الأقراص أو الكتل والعكارة في أدوية الشراب، وذلك بعد تعرضها لارتفاع الحرارة فأنه يجب التخلص منها فورًا بطريقة آمنة، كما ينصح بعدم وضع الأدوية في المطبخ أو دورة المياه، وذلك بسبب التقلب الشديد في مستوى الرطوبة، ولارتفاع درجات الحرارة في هذه الأماكن، ولذلك لا تعد مكانًا مناسبا لتخزين الأدوية، كما لا ينصح بترك الأدوية في السيارة، لإمكانية تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة.

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