نصائح مفيدة لشراء جهاز لابتوب للعمل عن بعد

المواطن - متابعة

أوردت مجلة “كمبيوتر بيلد” الألمانية أنه يتعين على المستخدم التفكير جيدًا في أغراض استعمال جهاز اللابتوب قبل الشراء.

وأوضحت المجلة الألمانية أنه إذا اضطر المستخدم إلى حمل اللابتوب معه يوميًّا إلى العمل، ففي هذه الحالة يتعين عليه اختيار جهاز خفيف الوزن.

لابتوب قابل للتحويل:

وإذا كان المستخدم كثير التنقل، فيمكنه استعمال أجهزة اللابتوب القابلة للتحويل، والتي يمكن استعمالها كجهاز لوحي عند الرغبة في تصفح الويب أو مشاهدة الأفلام.

وقد قامت المجلة الألمانية باختبار 14 موديلًا من أجهزة اللابتوب المتوفرة في الأسواق بشاشة قياس 13 إلى 17 بوصة من حيث جودة الصورة وسرعة العمل وسهولة الاستخدام أثناء التنقل وجودة منافذ التوصيل ومدى توافرها.

وتضم هذه الموديلات أجهزة لابتوب تقليدية وأجهزة ألترابوك نحيفة وأجهزة لابتوب قابلة للتحويل، والتي يمكن استعمالها كحواسيب لوحية بفضل الشاشة اللمسية القابلة للدوران.

وبشكل عام تصدر نتائج اختبار المجلة الألمانية اثنان من أجهزة اللابتوب القابلة للتحويل، حيث جاء في المركز الأول جهاز لينوفو Yoga 6 بسرعته العالية وفترة تشغيل البطارية الطويلة وجودة الشاشة والوزن الإجمالي الخفيف، إلى جانب بعض المزايا الإضافية مثل الكسوة القماشية من الجينز باللون الأزرق.

إدخال بيانات بشكل افتراضي:

وكان المركز الثاني من نصيب جهاز آيسر Spin 3، والذي يمكن استعماله بواسطة قلم إدخال البيانات بشكل افتراضي، بالإضافة إلى جودة الصورة، والتي حازت على تقييم جيد.

وأشار الخبراء الألمان إلى أن الشركات العالمية توفر النفقات في الشاشات قياس 14 بوصة بأجهزة اللابتوب بشكل خاص، حتى إذا كان الجسم الخارجي للجهاز يبدو بجودة فائقة؛ حيث ظهرت اختلافات كبيرة بين الموديلات في هذا الجانب.

وتصدر نتائج اختبار المجلة الألمانية جهاز آسوس UX325 المزود بشاشة OLED قياس 3ر13 بوصة بوزن لا يتعدى 2ر1 كجم، وتمتاز هذه الشاشة بألوان فائقة وتباين عالٍ.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة