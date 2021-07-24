نصائح هامة للتوفير في فاتورة الكهرباء

المواطن - الرياض

قدم المهندس إبراهيم المزروع، المبتعث بإحدى جامعات بريطانيا، العديد من النصائح للتوفير في فاتورة الكهرباء.

فيديو | "إبراهيم" مهندس سعودي يطور شبكة كهربائية بين الدول.. والمهندس إبراهيم المزروع لـ #برنامج_120: زيادة عدد النوافذ في المنزل ترفع فاتورة الكهرباء#الإخبارية pic.twitter.com/d03O0Qhsg6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 24, 2021

نصائح هامة:

وأوضح المزروع، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن زيادة عدد النوافذ في المنزل ترفع فاتورة الكهرباء، كما أن العزل الجيد للمنزل يوفر كثيرًا في الفاتورة، ولهذا يجب عزل المنزل بشكل جيد وبإمكانات ممتازة من أجل الحصول على فاتورة كهرباء قليلة.

مسيرة المزروع:

ولفت المزروع إلى أنه متخصص في الهندسة الكهربائية وهندسة الإلكترونيات، في جامعة مينتفورت البريطانية، مشيرًا إلى أنه تخرج من الجامعة وأكمل دراسته.

وأضاف أن فكرة مشروعه هو ربط نظام المحطات الكهربائية على مساحات واسعة وبمصادر مختلفة واستخدام الطاقة بالشكل الصحيح ووضعها بالمكان المناسب للحاجة وبأقل تكلفة وأكثر نتائج وأقوى أداء، وأن ما تم تطويره هو عبارة عن شبكة كهربائية واسعة فائقة القوة.

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