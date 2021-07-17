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نصراوي يوجه سؤالًا مهمًّا لـ الهلال بشأن مصير الحمدان والشهري
لوجود جوميز وماريغا في خط هجوم الفريق

نصراوي يوجه سؤالًا مهمًّا لـ الهلال بشأن مصير الحمدان والشهري

2021/07/17
الساعة 9:11 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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نصراوي يوجه سؤالًا مهمًّا لـ الهلال بشأن مصير الحمدان والشهري
المواطن - محمد سمعه

وجه خالد العقيلي، نجم نادي النصر السابق، سؤالًا إلى نادي الهلال بشأن مصير اللاعبين صالح الشهري وعبدالله الحمدان، خاصة أن مشاركتهما مع الفريق الأول لن تكون مكثفة لتواجد الفرنسي بافيتيمبي جوميز والمالي موسى ماريغا في خط هجوم الفريق.

مصير صالح الشهري وعبدالله الحمدان:

وغرد خالد العقيلي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “ما هو مصير مهاجم منتخبنا الأول صالح الشهري؟، ومهاجم منتخبنا الأولمبي عبدالله الحمدان في ظل تواجد جوميز وموسى ماريغا، هل الإعارة هي الحل؟”.

صالح الشهري لاعب الهلال
صالح الشهري

الهلال تعاقد مع ماريغا صيف 2021:

وكان الزعيم تعاقد في صيف العام الحالي مع موسى ماريغا قادمًا من نادي بورتو البرتغالي، بينما يلعب جوميز مع الزعيم منذ صيف 2018.

يذكر أن الهلال كان اشترى عقد صالح الشهري بصورة نهائية من نادي الرائد، بينما انضم الحمدان إلى الزعيم في يناير الماضي قادمًا من نادي الشباب لمدة خمس سنوات.

عبدالله الحمدان لاعب الهلال
عبدالله الحمدان


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