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نيابة عن الملك سلمان.. أمير مكة يسلم كسوة الكعبة لكبير سدنة البيت الحرام
استعداداً لتغييرها صبيحة يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة

نيابة عن الملك سلمان.. أمير مكة يسلم كسوة الكعبة لكبير سدنة البيت الحرام

2021/07/11
الساعة 12:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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نيابة عن الملك سلمان.. أمير مكة يسلم كسوة الكعبة لكبير سدنة البيت الحرام
المواطن - مكة المكرمة

سلم أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم الأحد، كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام، الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الاستعداد لتغيير كسوة الكعبة

وتسلم الدكتور الشيبي كسوة الكعبة المشرفة بمقر إمارة منطقة مكة المكرمة في مدينة جدة، وذلك استعداداً لتغييرها، صبيحة يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد قامت في وقت سابق، برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع.


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