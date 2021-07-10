نيمار يهدد ميسي قبل مباراة البرازيل والأرجنتين

المواطن - محمد سمعه

أرسل اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا رسالة تهديد إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك قبل مباراة البرازيل والأرجنتين فجر الغد الأحد في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021.

مباراة البرازيل والأرجنتين الأهم في مسيرة ميسي:

ويرغب ميسي في أن يكون التوفيق حليفه أمام منتخب البرازيل لقيادة الأرجنتين للفوز بلقب كوبا أمريكا للمرة الـ15 في تاريخها بالإضافة إلى تحقيق أول لقب قاري له مع المنتخب الأرجنتيني الأول.

وقال نيمار خلال المؤتمر الصحفي قبل النهائي: “البرازيل تبحث عن الفوز ولا شيء غيره، أعلم تمامًا أن ميسي يبحث عن الفوز باللقب لأن الأمر مهم له، لكن البرازيل لن تتنازل عن البطولة بسهولة”.

وتابع نيمار: “صحيح أن ميسي صديقي، ولكن الصداقة سأتركها خارج الملعب وسوف أركز على تحقيق اللقب لبلدي داخل أرض الملعب”.

نهائي الكلاسيكو اللاتيني على أرضية ملعب الماراكانا:

وستنطلق مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا فجر الغد الأحد في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت السعودية على ملعب ماراكانا في البرازيل.

وكان المنتخب البرازيلي تأهل إلى نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على منتخب بيرو في مباراة دور الأربعة، بينما تأهل منتخب الأرجنتين للمباراة النهائية، وذلك بعد الفوز على المنتخب الكولومبي بركلات الترجيح في دور قبل النهائي.

ويسعى منتخب الأرجنتين للفوز ببطولة كوبا أمريكا للمرة رقم 15 في تاريخه، ومعادلة عدد بطولات منتخب أوروجواي أما المنتخب البرازيلي فيرغب في الفوز بالبطولة للمرة العاشرة في تاريخه، بعد الفوز بها في عام 2019 على حساب منتخب بيرو في المباراة النهائية.

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