هاتف خارق يحتوي على كاميرا طائرة مثل الدرون !

المواطن- متابعة

وضعت شركة BKK المملوكة لمجموعة فيفو الصينية، براءة اختراع لهاتف ذكي يضم كاميرا طائرة شبيهة بـ الدرون، وهو ما سيتيح للمستخدمين أن يلتقطوا الصور من زوايا غير مسبوقة.

وبحسب موقع deccanherald، فإن هذه الكاميرا الطائرة يمكنها أن تنفصل عن الهاتف الذكي وتحلق في الجو بكل سلاسة من أجل التصوير، وسيكون المستخدم قادرًا على النظر في الشاشة والتقاط الصور التي يريدها.

ويتيح هذا الابتكار لمستخدمي الهواتف الذكية أن يخوضوا تجربة أكثر إبداعًا في التصوير.

مواصفات الكاميرا الدرون

وقامت الشركة بوضع براءة الاختراع لدى المكتب الدولي لحقوق الملكية الفكرية، وشرحت كيف يمكن للشركة أن تزود الهاتف بكاميرا طائرة، وجعلها تعمل مثل الدرون.

وستكون هذه الكاميرا مزودة ببطاريات، ومستشعرَي تصوير، وثلاثة مستشعرات بالأشعة تحت الحمراء، إلى جانب أربع مراوح، وسيجري تخصيص ما يشبه علبة صغيرة، لأجل حفظ هذه الكاميرا الطائرة المرفقة بالهاتف.

وسيكون هذا الهاتف الذكي مزودًا بعدسات كاميرا في الأمام والخلف، على غرار باقي الأجهزة، لكن ميزته الكبرى تكمن في العدسة المحلقة على غرار الدرون.

وتستطيع هذه الكاميرا الطائرة أن تحلق بفضل المراوح الصغيرة التي زودت بها، فيما تعتمد على المستشعرات من أجل تفادي الاصطدام بالأشياء التي تكون أمامها.

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