هاشم سرور ينصح بيتروس

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور نصيحة إلى نجم العالمي، البرازيلي بيتروس قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

نصيحة سرور لـ بيتروس

وعلق هاشم سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” على أداء النجم البرازيلي مع النصر، قائلًا: “بيتروس بمجهود بسيط وروح عالية.. دائمًا يلعب مع الفريق وهذا يدل على أن اللاعب يلعب بفكر عالٍ”.

وتابع: “في هذا الموسم يجب على بيتروس تكثيف تمارين اللياقة والإكثار من الانطلاقات في المباريات حتى يكون واضحًا أكثر بين نجوم الفريق.. ملاحظتي؛ على الجهاز الفني أن يجعل اللاعب البرازيلي يتمرن فترتين”.

النصر يستعد في بلغاريا

على الجانب الآخر، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكرًا خارجيًا في بلغاريا، وسيتخلله عدد من المباريات الودية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويطمح المدير الفني مانو مينيز لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز خلال معسكر بلغاريا، أملًا في التألق والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم الرياضي الجديد.

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